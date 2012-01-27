Написать комментарий

ТУЙ КУЛМӘГЕН КИГӘН КЫЗДАН, КӨНЛӘШЕПЛӘР ҮЛӘРЛЕК
27.01.2012ИРЕК ГАБДРАХМАНОВ41 просмотр
Ирек Габдрахманов
ТУЙ.
Шатлык бөркеп назлы күңелләргә,
Туйлар уза ямьле җәйләрдә!
Йөрәк белән йөрәк кавышканы-
Бик күңелле җәйге кичләрдә!
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Пар балдаклар киеп, вәгьдә биреп,
Кавышалар парлар мәңгегә!
Сөю учаклары суынмасын,
Саф мәхәббәт җитсен гомергә!
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Җиз кыңгырау чыңлый!!! Атлар килә!!!
Туй килә-Туй!!! Каршы алыгыз!!!
Курчаклардай ике бәхетленең,
Сөенгәнен күреп калыгыз!
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Йөрәкләрне җилдәй җилкендереп,
Туйлар уза туган якларда.
Тик ялгызлар гына сыкранышып,
Моңсулана шундый чакларда!
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МӘХӘББӘТ КЫЙССАСЫ.
ЯШЬ ХАТЫНКАЙ ИРГӘ СОРАУ БИРӘ:
-МИН МАТУРМЫ,ҖАНЫМ,ӘЙТ ӘЛЕ?
СӨЯСЕҢМЕ МИНЕ… СӨЙМИСЕҢМЕ?
ЗИНҺАР ӨЧЕН ҖАВАП БИР ӘЛЕ…
МИН ТАРТАММЫ СИНЕ… МИНЕМ БЕЛӘН,
КИЛӘМЕ СОҢ,ҖАНЫМ, БУЛАСЫҢ?
СИНЕ ТАШЛАП КИТСӘМ-ЕЛАРСЫҢМЫ?
НИНДИ УЙЛАР УЙЛАП ТОРАСЫҢ? «
ИРКӘЙ ҖИҢЕЛ ГЕНӘ ҖАВАП БИРДЕ:
-ЮК, СИН ҖАНЫМ, МАТУР ТҮГЕЛСЕҢ!
СӨЯРЛЕК ТӘ ТҮГЕЛ СИНЕ ХӘТТА,
СИН БИТ ГАДИ КУРЧАК КЕБЕКСЕҢ!
МИН ТЕЛӘМИМ СИНЕ… СИНЕҢ БЕЛӘН,
КИЛМИ ӘЛЕ ЯКЫН БУЛАСЫМ.
ТАШЛАП КИТСӘҢ ИНДЕ ЕЛАМАМ ДА,
ЯЗМЫШЫМНАН КИЛМИ УЗАСЫМ!»
КҮЗЛӘРЕНӘ ЯШЬЛӘР БӘРЕП ЧЫКТЫ,
КАЯ БАРЫРГА ДА БЕЛМӘДЕ.
НИНДИДЕР КӨЧ АЧЫК ТӘРӘЗӘГӘ-
ХАТЫНКАЙНЫ АЛГА ЭТӘРДЕ.
ТӘРӘЗ ТУПСАСЫНА БАСКАН КИЛЕШ,
БИЕКЛЕККӘ… АСКА КАРАДЫ.
БАР ГОМЕРЕ АНЫҢ КҮЗ АЛДЫНДА,
ЗИҺЕННӘРЕ ШУЛЧАК ЧУАЛДЫ.
СИЗЕП КАЛДЫ ИР ДӘ, ХАТЫНЫНА
КУЛЫН СУЗЫП, АЛГА СИКЕРДЕ:
-ТУКТА,ҖАНЫМ! «-ДИЕП ӨЗГӘЛӘНДЕ,
ТАВЫШКАЕ ГЫНА ИШЕЛДЕ.
АКРЫН ГЫНА БАШЫН АРТКА БОРЫП,
ИРНЕҢ КҮЗЛӘРЕНӘ КАРАДЫ.
ҺӘМ БЕР КУЛЫН СУЗДЫ ИРГӘ ТАБАН,
ЕШ-ЕШ ҺАМАН ҮЗЕ ТЫН АЛДЫ!
-ӘЙЕ,ҖАНЫМ, МАТУР ТҮГЕЛСЕҢ СИН,
ТИК СИН МИНЕМ НАЗЛЫ ГҮЗӘЛЕМ!
СИНЕ ЯРАТМЫЙМ МИН, СИНЕҢ ӨЧЕН
ГОМЕРЕМНЕ БИРӘМ, ЧИБӘРЕМ!
СИНЕ ТЕЛӘМИМ МИН… СИННӘН БАШКА
БЕР МИНУТ ТА ҖАНЫМ, ТОРАЛМЫЙМ!
МИНЕ ТАШЛАП КИТСӘҢ-МИН ДӘ ҮЛӘМ!
ЯКТЫ ДӨНЬЯЛАРДА КАЛАЛМЫЙМ!».