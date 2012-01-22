Написать комментарий

ТУГАН ТЕЛЕМ!!!
ТУГАН ТЕЛЕМ-МӘШХҮР ТУКАЙ ТЕЛЕ!
«ӘННӘМ!»-ДИЕП ТЕЛЕМ АЧЫЛГАН.
ИСЕМ КУШКАН ЧАКТА, КОРЫМ БЕЛӘН
МАҢГАЙЛАРГА ИСЕМ ЯЗЫЛГАН.
ТУГАН ТЕЛЕМ-ДАНЛЫ ТАТАР ТЕЛЕ!
БОЛГАР БАБАЛАРЫМ ИЛЕННӘН.
БОГАЗЫМА ПЫЧАК САЛСАЛАР ДА-
АЕРЫЛМАМ ТУГАН ТЕЛЕМНӘН.
ҖЫРЛАР ЯЗАМ ГҮЗӘЛЛЕКНЕ МАКТАП,
ҮЗ ТЕЛЕМДӘ-ТАТАР ТЕЛЕНДӘ!
ТАШЛЫЙ АЛМАМ ТЕЛНЕ, ТУГАН ҖИРНЕ
АЛТЫН КЫЙММӘТ ЧЫККАН ҖИРЕНДӘ!
ТУГАН ТЕЛЕМ МИНЕМ-ГАЗИЗ ТЕЛЕМ!
БӘХЕТЛЕ МИН ТАТАР БУЛГАНГА!
БӘХЕТЛЕМЕН ТУГАН ТЕЛЕМ БЕЛӘН!
«РӘХМӘТ!»-ДИМЕН БАРЛЫК ҖИҺАНГА!
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