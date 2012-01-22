Написать комментарий

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ГӨРЛӘВЕК

татар телендә әдәбият сөючеләр һәм башлап каләм тибрәтүчеләр өчен

ТУГАН ТЕЛЕМ-БӨЕК ТУКАЙ ТЕЛЕ!

22.01.2012ИРЕК ГАБДРАХМАНОВ34 просмотра

ТУГАН ТЕЛЕМ!!!

ТУГАН ТЕЛЕМ-МӘШХҮР ТУКАЙ ТЕЛЕ!

«ӘННӘМ!»-ДИЕП ТЕЛЕМ АЧЫЛГАН.

ИСЕМ КУШКАН ЧАКТА, КОРЫМ БЕЛӘН

МАҢГАЙЛАРГА ИСЕМ ЯЗЫЛГАН.

ТУГАН ТЕЛЕМ-ДАНЛЫ ТАТАР ТЕЛЕ!

БОЛГАР БАБАЛАРЫМ ИЛЕННӘН.

БОГАЗЫМА ПЫЧАК САЛСАЛАР ДА-

АЕРЫЛМАМ ТУГАН ТЕЛЕМНӘН.

ҖЫРЛАР ЯЗАМ ГҮЗӘЛЛЕКНЕ МАКТАП,

ҮЗ ТЕЛЕМДӘ-ТАТАР ТЕЛЕНДӘ!

ТАШЛЫЙ АЛМАМ ТЕЛНЕ, ТУГАН ҖИРНЕ

АЛТЫН КЫЙММӘТ ЧЫККАН ҖИРЕНДӘ!

ТУГАН ТЕЛЕМ МИНЕМ-ГАЗИЗ ТЕЛЕМ!

БӘХЕТЛЕ МИН ТАТАР БУЛГАНГА!

БӘХЕТЛЕМЕН ТУГАН ТЕЛЕМ БЕЛӘН!

«РӘХМӘТ!»-ДИМЕН БАРЛЫК ҖИҺАНГА!

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